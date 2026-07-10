Investigan a dos personas por el fallecimiento de un perro en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) ha investigado a dos personas por un presunto delito contra los animales, después de que el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) detectara el grave estado de salud de un perro que finalmente falleció mientras permanecía ingresado bajo tratamiento veterinario.

La investigación, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, ha comenzado tras una inspección realizada por agentes del SEPRONA en un establecimiento veterinario de la localidad, donde comprobaron el estado de varios animales.

En el marco de esta actuación localizaron a un perro que presentaba un cuadro clínico de extrema gravedad, con diversas patologías que requerían atención veterinaria urgente, y que según la valoración facultativa el animal padecía un proceso patológico prolongado en el tiempo, compatible con enfermedad renal, anemia severa e insuficiencia hepática.

También presentaba un acusado estado de apatía, ausencia de alimentación espontánea y precisaba medicación continuada por vía intravenosa.

Por ello, ante la gravedad de la situación, los agentes procedieron a su incautación cautelar y coordinaron su traslado a un centro veterinario especializado para garantizar tanto su tratamiento como su adecuada custodia.

Así, a partir del análisis de los informes veterinarios y de las distintas gestiones de investigación practicadas, los agentes pudieron reconstruir las circunstancias que rodeaban al deterioro del estado de salud del animal.

En concreto, en el transcurso de las actuaciones se recabó información sobre los tratamientos que había recibido el perro antes de su ingreso, conociendo que una de las personas relacionadas con su cuidado había manifestado, de forma voluntaria, haberle administrado ibuprofeno con la intención de tratar una inflamación facial que, presuntamente, se había producido tras el ataque de otro animal.

Posteriormente, el informe veterinario incorporado a las diligencias concluyó que la administración de este medicamento pudo haber contribuido al empeoramiento del cuadro clínico del perro.

Además, de forma paralela, la investigación ha permitido constatar indicios de una posible falta de los cuidados básicos que requería el animal, ya que según los especialistas veterinarios las patologías que presentaba eran compatibles con una ausencia de tratamiento adecuado durante un periodo prolongado, circunstancia que habría favorecido la evolución de su estado hasta alcanzar una situación crítica.

Debido a la consecuencia de estos hechos, la Guardia Civil ha procedido a investigar a otra persona relacionada con la custodia del perro.

El animal, pese a los esfuerzos realizados por el personal veterinario y las medidas de protección adoptadas desde el primer momento por los agentes, falleció posteriormente como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria mientras permanecía ingresado bajo supervisión facultativa.

Las diligencias instruidas por el SEPRONA han sido remitidas al Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción en funciones de guardia de San Bartolomé de Tirajana, así como a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas, para la continuación del correspondiente procedimiento judicial.

La Guardia Civil señala que la administración de medicamentos de uso humano a animales sin prescripción ni supervisión veterinaria puede ocasionar graves consecuencias para su salud, especialmente cuando padecen patologías previas o presentan un estado de especial vulnerabilidad.

Además incide en la importancia de proporcionar una atención veterinaria adecuada y continuada ante cualquier signo de enfermedad, contribuyendo así a garantizar el bienestar y la protección de los animales.