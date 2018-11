Investigan a dos personas por impedir el descanso a sus vecinos en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)

Publicado 05/11/2018 15:31:36 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario, en Gran Canaria, ha investigado entre los días 28 de octubre y 01 de noviembre a dos personas, de 37 años y 72 de edad, vecinos de una zona rural de Santa Lucía de Tirajana como presuntos autores de un delito continuando contra la integridad moral y de coacciones contra sus vecinos al impedirles el descanso e insultarlos hasta el punto de que las víctimas necesitaron asistencia sanitaria.

La investigación se inició después de que una de las víctimas presentara una denuncia el 13 de septiembre por el continuo ruido de los denunciados y al no aguantar más la situación. Los agentes pudieron comprobar, en base a las diferentes manifestaciones de testigos y víctimas, así como a los informes aportados por la Policía Local, que los hechos llevaban ocurriendo al menos desde el año 2016.

En este sentido, los agentes recopilaron los indicios suficientes que, junto con los informes generados por cuerpo policial municipal sobre ruidos y molestias, les permitieron descubrir que no eran hechos aislados sino que los denunciados ponían la música solo cuando estaban los denunciantes en la casa, cesando de hacer ruidos cuando no había nadie, y que no denunciaron antes por temor a los autores de los hechos, según informó la Guardia Civil en nota de prensa.

Al respecto, apuntan que la situación de hostilidad era tal, que presuntamente llegaron a poner la misma música con letra denigrante repitiéndola todo el día, además de bloquear el camino de entrada a la casa de los denunciantes con troncos de madera, perseguirlos con el coche, grabarlos con cámaras y hacer pintadas en las paredes del domicilio de las víctimas.

Por todo ello, la Guardia Civil investigó a los presuntos autores --que son familiares-- los citados días, quedando a disposición del correspondiente Juzgado en funciones de guardia de la localidad de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana.