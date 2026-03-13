Investigan a la dueña de dos presas canarios por herir a una mujer y matar a su mascota en Arrecife (Lanzarote)

Archivo - Agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 13 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Lanzarote ha instruido diligencias penales contra una mujer del barrio de Argana Alta, en Arrecife, como presunta autora de un delito de lesiones por imprudencia grave y otro de maltrato animal, tras atacar violentamente sus dos perros --de raza presa canario-- a una mujer, a la que hirió, y matar a la mascota de la misma.

La investigación de la dueña de los dos perros se produce después de que a mediados de diciembre de 2025, una mujer que paseaba a su perro de raza pequeña por la calle fue sorprendida por dos canes de gran envergadura (un macho y una hembra de raza presa canario).

Los dos presas canarios, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, deambulaban sueltos, sin bozal y sin la supervisión de un adulto, y "de forma súbita" se lanzaron contra la víctima y su mascota.

A consecuencia de este "brutal ataque", el perro pequeño falleció en el acto por la gravedad de las heridas, mientras que su dueña, que al intentar protegerlo, fue derribada y sufrió múltiples mordeduras en las manos y las piernas, precisó asistencia médica en un centro de salud y tratamiento.

Además, durante la investigación, los agentes han podido confirmar que la dueña de los presas canarios, "lejos de auxiliar a la víctima", se personó en el lugar, recogió a los animales y abandonó la zona apresuradamente antes de la llegada de la Policía Local.

Asimismo, en un intento por eludir la acción de la justicia, la mujer procedió a limpiar a fondo la azotea de su vivienda para eliminar cualquier rastro biológico de los perros. En este sentido, al ser interrogada por los agentes, negó rotundamente ser la propietaria de los perros.

Sin embargo, tras más de dos meses de exhaustivas pesquisas, los agentes del Seprona lograron descubrir el paradero de los canes este mes de febrero. Los animales habían sido trasladados de forma clandestina tras el ataque a una finca propiedad de unos familiares, también en Arrecife.

Los agentes encontraron a los dos perros ocultos en el interior de una antigua edificación de bloques, en avanzado estado de ruina, sin techo y rodeados de escombros y extrema insalubridad, pudiendo comprobar también que los animales carecían del microchip obligatorio.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al juzgado de instrucción de guardia de Arrecife. La Guardia Civil apoya su atestado en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que la omisión de las medidas de seguridad básicas (correa y bozal) en perros de estas características constituye una imprudencia grave.

Finalmente, y de forma paralela, se ha instado al Ayuntamiento de Arrecife a que proceda a la incautación y depósito urgente de los animales ante el riesgo evidente para la seguridad ciudadana.