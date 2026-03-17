Investigan a un hombre por hurtar artículos de varios locales de un centro comercial de Mogán (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Mogán, en Gran Canaria, ha identificado e investigado a un hombre como presunto autor de dos delitos de hurto en establecimientos comerciales del municipio durante el mes de febrero.

En dicho mes, los agentes tuvieron conocimiento de la sustracción de diversos artículos en locales del municipio. En concreto, en uno de los hurtos ocurrido en un establecimiento comercial, ubicado en una conocida zona de ocio, el presunto autor aprovechó que el dependiente estaba atendiendo a otra persona para, de manera coordinada y al descuido, sustraer tres gafas de sol de alta gama, que tenían un valor de mercado de 850 euros.

Además a esta persona se le atribuye otro hurto de similares características, que se produjo días antes en una calle comercial de la misma localidad, donde robó otro par de gafas de sol de lujo, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Los agentes de la Guardia Civil de Mogán, una vez recibieron las correspondientes denuncias, iniciaron una investigación donde comprobaron que el hombre no empleó fuerza ni intimidación en sus actos y huyó a pie del lugar para evitar ser interceptado.

La meticulosidad en el análisis de las evidencias y el conocimiento del entorno permitieron a los agentes identificar plenamente al sospechoso, reconstruyendo los hechos y el seguimiento de los movimientos del presunto autor en las inmediaciones de los locales afectados, procediendo finalmente a su investigación formal a finales del mes de febrero.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, quedando el investigado a disposición de la autoridad judicial competente.