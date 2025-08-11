Investigan a un hombre que llevaba 200 gramos de hachís y 760 euros en Tacoronte (Tenerife)

Dinero y los dos trozos de hachís, con un peso total de 200 gramos, incautados por la Guardia Civil en Tenerife - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Compañía del Puerto de La Cruz (Tenerife), han procedido a la investigación de un hombre, de 31 años y vecino del Sauzal, acusado de un delito contra la salud pública, ya que se le encontró oculto entre su ropa 200 gramos de hachís y 760 euros.

La investigación se ha producido después de que agentes que realizaban un punto de verificación de vehículos y personas dieron el alto a un turismo, en el que viajaban dos personas, y observaron como uno de ellos se comportaba "de forma extraña y mostraba evidentes signos de nerviosismo", según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Por ello, los agentes le solicitaron que bajara del vehículo y le realizaron un registro superficial de la ropa encontrando, entre la misma, dos trozos de hachís de 100 gramos cada uno, así como 760 euros en efectivo, en dinero fraccionado.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de La Laguna.