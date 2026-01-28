Investigan a un hombre que pretendía volar desde Tenerife Norte con 24 teléfonos móviles en su maleta

Tekñefonos móviles requisados por la Guardia Civil en el aeropuerto Tenerife Norte - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes de la Unidad de Análisis e investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil del Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de la Laguna, investigan a un hombre de 49 años y vecino de El Fraile, acusado de un delito de receptación.

Los hechos se produjeron cuando los agentes de servicio que realizan inspecciones en el equipaje facturado, en presencia de componentes de vigilancia privada del aeropuerto, detectaron en un equipaje facturado, mediante sistema no intrusivo (Sistema Rayos X), una maleta de un pasajero con un vuelo destino a terceros países, 24 teléfonos móviles, por lo que se procedió a localizar al pasajero.

Una vez se persona el propietario se abre la maleta y se verifica que en el interior realmente se encuentran los dispositivos móviles, sin poder acreditar su procedencia legal o propiedad.

En la inspección, algunos de los dispositivos aparecen en base de datos como sustraídos por denuncias previas por robo o hurto, detalla la Guardia Civil en una nota.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.