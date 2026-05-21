Investigan a un hombre en Tacoronte (Tenerife) por extraer 9.300 euros de la cuenta su abuelo sin consentimiento

Agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al área de investigación del Puesto Principal de Tacoronte investigan a un hombre de 39 años y vecino del municipio acusado de un delito de estafa a su abuelo mediante el uso fraudulento de tarjeta bancaria.

Las actuaciones se inician tras la denuncia presentada por una mujer, quien comunicó la realización de diversas extracciones de dinero desde un cuenta bancaria titularidad de su abuelo sin su consentimiento.

Las citadas extracciones se produjeron entre los meses de enero y abril de 2026, ascendiendo a 9.300 euros, detalla la Guardia Civil en una nota.

El titular de la cuenta, que se encontraba ingresado en una residencia de mayores, manifestó no haber autorizado dichas extracciones de dinero.

A lo largo de la investigación los agentes recabaron información y documentación suficiente, revisaron cámaras de seguridad y realizaron diversas pesquisas hasta conseguir identificar al supuesto autor de los hechos, que se trata de un nieto del perjudicado, que habría sustraído la tarjeta bancaria y obtenido el número PIN, realizando de forma continuada extracciones de efectivo.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.