Investigan a una mujer por estafar más de 1.200 euros duplicando tickets de compra de un comercio en Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha concluido una operación investigando a una mujer como presunta autora de un delito continuado de estafa tras duplicar tickets de compra de un establecimiento comercial de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).

La mujer ha sido investigada en marzo, después de que la representación legal de una entidad dedicada al sector textil informara sobre un posible fraude interno cometido en uno de sus locales, ubicado en un centro comercial de Santa Lucía de Tirajana, entre enero y julio de 2025, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Comenzó entonces la investigación por parte de agentes de la Guardia Civil, que consiguieron averiguar el "complejo método de defraudación", que consistía en que la investigada, aprovechando su condición de empleada de caja y dependienta, realizaba presuntamente duplicados de tickets de compra de clientes reales que habían abonado sus artículos en efectivo.

Posteriormente, utilizando estos tickets duplicados y, en momentos en los que el establecimiento no estaba abierto al público o no había clientes, simulaba devoluciones de prendas que nunca llegaban a reintegrarse al stock real, apropiándose del dinero en efectivo.

Así, además de la estafa económica, que supera los 1.200 euros, se detectó que la investigada hacía uso de un perfil de cliente ficticio en el programa de fidelización de la empresa, siendo a través de esta identidad falsa donde acumulaba puntos de descuento de compras realizadas por clientes reales que no estaban registrados en el sistema, obteniendo así beneficios adicionales de forma ilícita.

Señalan que la línea "clave" de la investigación se centró en el cruce de datos entre el sistema informático de gestión de ventas, el control de stock y los horarios de acceso a la caja registradora.

Así los investigadores lograron acreditar que los duplicados de los tickets se extraían "apenas unos minutos después" de la apertura de la caja, antes de que el establecimiento recibiera al público, demostrando una "clara premeditación" por parte de la mujer.

En este marco subrayan que la investigación policial y la capacidad para interpretar el rastro digital dejado en el programa de gestión "han sido fundamentales" para vincular directamente a la sospechosa con las operaciones fraudulentas, a pesar de las alegaciones de la defensa.

Tras concluir las gestiones practicadas, que incluyeron la toma de declaración de los responsables del establecimiento y el análisis de la documentación aportada por la empresa damnificada, se ha procedido a la investigación formal de la presunta autora por un delito de estafa.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, donde se seguirá el procedimiento legal correspondiente.