Investigan a una trabajadora de ayuda a domicilio por robar dinero y joyas a personas mayores en Candelaria

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de Investigación del Puesto Principal de Candelaria han instruido diligencias en las que investigan a una mujer de 31 años, como presunta autora de al menos dos delitos de hurto de joyas y dinero en efectivo, cometidos en el interior de domicilios habitados por personas dependientes de avanzada edad, aprovechando su condición de trabajadora de ayuda a domicilio.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por una de las víctimas, quien manifestó haber detectado la desaparición progresiva de dinero del interior de su domicilio, un total de 600 euros en efectivo, así como diversas piezas de joyería valoradas en más de 6.000 euros.

Las gestiones realizadas por los agentes permitieron descubrir un segundo caso, cuya víctima es una anciana de 99 años, y comprobar que algunas de las joyas sustraídas habían sido vendidas en establecimientos de compraventa del municipio, informa la Guardia Civil en una nota.

El valor de las piezas podría llegar a los 30.000 euros debido a sus características y a la presencia de piedras preciosas, como esmeraldas o brillantes.

La investigación continúa abierta para determinar si existen más víctimas que aún no hayan detectado las sustracciones.

Algunas de las joyas recuperadas sí que ya han sido reconocidas por sus legítimos propietarios.