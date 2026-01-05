Investigan a tres jóvenes, dos de ellos menores, por el robo de una motocicleta en Güímar (Tenerife)

Archivo - Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Puesto de Güímar de la Guardia Civil investigan a tres personas, de 14, 17 y 18 años y vecinos del municipio, acusados de un delito de sustracción de vehículo.

La operación se inició cuando se tuvo conocimiento vía denuncia de que se había sustraído una motocicleta, tipo 'scooter', estacionada en vía pública.

Así, los agentes comenzaron con las pesquisas necesarias que permitieron identificar a uno de los posibles autores y localizar la motocicleta, que se encontraba despiezada.

Además pudieron comprobar que hay dos personas más relacionadas con la sustracción del vehículo.

La motocicleta fue entregada a su legítimo dueño y las diligencias instruidas remitidas a la autoridad judicial competente y a la Fiscalía de menores.