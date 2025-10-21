Involcan asegura que el repunte de actividad sísmica en Tenerife y Gran Canaria no es una anomalía

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) asegura que la actividad sísmica registrada en los últimos días en Tenerife y en el llamado 'volcán de en medio' entre las islas de Tenerife y Gran Canaria no es una situación anómala.

"Aunque la sismicidad registrada durante la última semana es ligeramente superior al promedio, no puede considerarse anómala ni constituye un indicio de cambios en la actividad volcánica de Tenerife o Gran Canaria", expone en un comentario a través de sus perfiles en redes sociales.

Involcan resume que entre el jueves 16 y el domingo 19 de octubre, a unos cuatro o cinco kilómetros de la costa de Las Eras (Tenerife), se detectó un enjambre sísmico compuesto por más de 15 pequeños terremotos, con una magnitud máxima de dos.

Los hipocentros se localizaron principalmente entre los 15 y 25 kilómetros de profundidad.

Además, el sábado 18 de octubre, a las 21.17 horas, se registró un terremoto de magnitud 2,8, situado entre Tenerife y Gran Canaria, a unos 26 kilómetros de profundidad.

En esta misma zona, este martes 21, a la misma hora, se produjo otro sismo de magnitud 2,7, con hipocentro a unos 23 kilómetros mientras que el lunes, entre las 04.08 y las 21.02 horas, se detectaron seis pequeños terremotos cerca de la localidad de Agaete (Gran Canaria) a una profundidad aproximada de dos kilómetros, cuyo evento de mayor magnitud alcanzó un valor de 2,2.

Durante los últimos cinco años, el número promedio semanal de terremotos ha sido de 26,8 en Tenerife, 1,1 en Gran Canaria y 8,1 en el canal entre ambas islas.

Involcan expone que aunque el archipiélago canario se encuentra dentro de la placa tectónica africana, está sometido a una ligera actividad tectónica y existen varias fallas sísmicas que atraviesan las islas y originan una sismicidad de fondo persistente.

En ocasiones, estos terremotos pueden alcanzar magnitudes suficientes para ser perceptibles caso deel registrado el 9 de mayo de 1989, localizado entre Tenerife y Gran Canaria, que alcanzó una magnitud de 5,2 y fue sentido claramente en ambas islas.