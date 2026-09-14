Las islas occidentales y Gran Canaria, en alerta por riesgo de incendios forestales

Archivo - Castaños afectados por el incendio del verano pasado en Tenerife - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declara la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en las islas occidentales y Gran Canaria a partir de las 13.00 horas de este lunes.

Esta decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA), detalla el Ejecutivo en una nota.

En concreto, la alerta afecta a las islas de El Hierro, La Gomera, vertiente oeste de La Palma, cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste de Tenerife y en Gran Canaria, por encima de los 400 metros de altitud.

El resto de las islas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria estarán en situación de prealerta.

Según el Ejecutivo se esperan temperaturas elevadas, humedad relativa baja y viento de intensidad floja a moderada, condiciones que favorecerán una mayor disponibilidad de los combustibles y un incremento del potencial de propagación del fuego.

De esta forma, se podrán alcanzar o superar los 34ºC en medianías de las vertientes sur de las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera y en El Hierro y La Palma podrán superarse los 30ºC en zonas de interior.

Además se prevé presencia de calima en todas las islas y valores de humedad relativa inferiores al 30% en amplias zonas de medianías y cumbres.