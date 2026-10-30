Las islas occidentales, en prealerta por lluvias a partir de la noche de este sábado

Dia de lluvias en Zaragoza - EUROPA PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La aproximación de una borrasca aislada a las islas, y la probabilidad de que se registren precipitaciones localmente fuertes, ha hecho necesario que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias declare la situación de prealerta por lluvias en las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife a partir de las 21.00 horas de este sábado.

Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La previsión indica un aumento de la inestabilidad atmosférica en el entorno de Canarias debido a la aproximación de una borrasca aislada al oeste del archipiélago, asociada a una depresión en niveles altos.

Esta situación podría favorecer la entrada de bandas de precipitación desde el oeste a partir de las últimas horas de la tarde del sábado 31 de octubre, con mayor probabilidad de que afecte inicialmente a La Palma y El Hierro, donde podrían registrarse chubascos localmente fuertes, recoge una nota del Ejecutivo.

Esta inestabilidad podría desplazarse progresivamente hacia el este, lo que haría que las precipitaciones se extendieran a La Gomera y Tenerife, especialmente a partir de la mañana del domingo.

La evolución de la borrasca presenta una elevada incertidumbre, tanto en su posición y desplazamiento como en la distribución e intensidad de las precipitaciones, por lo que no se descartan cambios en las previsiones ni una posible afectación a otras islas del archipiélago, precisa el Ejecutivo.

Por este motivo, la Dirección General de Emergencias continuará realizando el seguimiento de la situación y actualizará, si fuera necesario, las condiciones de la declaración en función de la evolución meteorológica.

Ante el fenómeno meteorológico previsto, el Gobierno de Canarias recuerda a la población la importancia de seguir las recomendaciones de autoprotección establecidas para evitar situaciones de riesgo y accidentes.

En este sentido, una vez comiencen las precipitaciones, se recomienda evitar en lo posible los desplazamientos por carretera y, en el caso de que estos sean imprescindibles, se debe transitar preferentemente por vías principales y extremar las precauciones, prestando especial atención a la altura del agua, moderando la velocidad y vigilando los frenos.

También se aconseja moderar la velocidad del vehículo, aumentar la distancia de frenada y prestar atención a la altura del agua, además de no cruzar ni estacionar en lugares bajos o cauces inundables ante el riesgo de anegación repentina o crecidas súbitas en sitios o barrancos habitualmente secos.

En cualquier caso, ante una situación de emergencia, es de vital importancia alertar inmediatamente al 112 para solicitar ayuda.