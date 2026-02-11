IUC insta a Clavijo a emular a Euskadi y aprobar una ecotasa turística en Canarias

Archivo - Saúl Alberola, coordinador de IU en Canarias - IUC - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Canaria (IUC) ha pedido este miércoles al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que "debería mirar" el modelo de Euskadi, que ha aprobado una ecotasa turística de 7,5 euros por pernoctación ya que es un "ejemplo de política pública útil y coherente con las necesidades del territorio".

Para la coalición de izquierdas, la diferencia política con el modelo del Gobierno canario es "evidente" y en un contexto de "monocultivo económico" como el canario, "el turismo tiene que contribuir a sostener la vida cotidiana: la vivienda, la limpieza, el transporte, el mantenimiento del espacio público y la cohesión social".

Saúl Alberola, coordinador Nacional de IUC, subraya que esta comparación pone de manifiesto el "problema estructural" de Canarias, una "dependencia extrema" del turismo cuyos beneficios no se redistribuyen, mientras se mantienen indicadores de vulnerabilidad social alarmantes.

En las islas, más del 30% de la población se sitúa en riesgo de pobreza o exclusión social, según los últimos datos disponibles, una cifra que contrasta con los récords de visitantes y beneficios del sector turístico, detalla en una nota.

IUC denuncia que, en lugar de abrir un "debate serio" sobre una ecotasa turística canaria con retorno social y enfoque municipalista, las instituciones gobernadas por Coalición Canaria y Partido Popular, como el Cabildo de Tenerife con el Parque Nacional del Teide, "han optado por medidas de escaparate o directamente regresivas, disfrazadas de sostenibilidad, que no atacan los problemas de fondo, la masificación, el deterioro de los servicios públicos, el encarecimiento de la vivienda y la precariedad laboral".

En este sentido, la organización recuerda que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado en múltiples ocasiones al País Vasco y a su lehendakari como referencia en distintos ámbitos, llegando incluso a compartir posicionamientos y estrategias comunes en foros como el Consejo de Presidentes o en debates sobre financiación, autogobierno y relaciones con el Estado.

ABRIR UN DEBATE ENTRE INSTITUCIONES

"Si Clavijo mira a Euskadi para reclamar acuerdos, singularidades o marcos políticos, también debería mirar este tipo de iniciativas que ponen por delante las necesidades reales de la gente y fortalecen lo público desde lo local", apunta Alberola.

En ese sentido, señala, "una ecotasa real no se parece a una entrada encubierta ni a un cobro selectivo que termina castigando a quienes viven aquí, una ecotasa real grava al visitante, es progresiva, se gestiona con transparencia y vuelve al municipio para reforzar los servicios públicos, lo demás es propaganda para proteger a las élites y a quienes se benefician del modelo sin asumir sus costes".

Desde la organización insisten en que Canarias necesita "medidas valientes" que pongan límites y garanticen retorno, financiación estable para los entes locales, inversiones en transporte público y gestión ambiental, refuerzo de las plantillas públicas y una estrategia fiscal que haga que "quienes más ganan con el turismo aporten más".

"Si Euskadi puede situarse a la vanguardia con una tasa justa y municipalista, Canarias también puede. La diferencia no es técnica, es política", concluye Alberola.

Por ello, IUC reclama abrir de inmediato un proceso público con cabildos y ayuntamientos para diseñar una ecotasa canaria auténtica, con retorno garantizado, criterios de justicia social y capacidad real para mejorar la vida en las islas.

En su opinión, "en Canarias no puede seguir ocurriendo que el turismo viva de las islas y que las islas no vivan del turismo".