Iván Martín se atribuye el acceso de Bolorino al Cecopin y el PSOE da por "desacreditada" a Blanca Pérez

Archivo - La consejera de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez (c), en la sala del Cecopin - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha acusado este viernes al grupo de gobierno del Cabildo tinerfeño de "pervertir" el Plan Insular de Emergencias (PEIN) en la isla al dejar entrar al creador de contenido tinerfeño 'Bolorino' al Centro Insular de Coordinación de Emergencias durante la gestión de la borrasca 'Therese' y, de este modo, no garantizar una correcta transmisión de información a la ciudadanía.

En el pleno insular de este viernes, el grupo de gobierno, a través del director insular de Emergencias, Iván Martín, se ha limitado a defender la gestión al frente de la borrasca 'Therese', al tiempo que Martín ha reconocido su responsabilidad en la autorización del acceso.

"Es paradójico que las personas que deberían de ser los primeros garantes, los primeros preocupados en que este documento se cumpla, hagan un uso tan perverso del PEIN. Además, es una situación que se ha despachado de una forma frívola, incluso tildándola como una cuestión anecdótica, y no lo es en absoluto", ha señalado el consejero socialista Javier Rodríguez durante el pleno del Cabildo tinerfeño de este viernes, en donde ha afeado las "disculpas vagas y la derivación de responsabilidades" del grupo de gobierno insular ante los hechos denunciados por la oposición.

Ha recordado el PSOE al Grupo de Gobierno insular que el Cecopin en la isla de Tenerife no es "un escenario, ni un plató", ya que no es "el lugar para generar contenido digital", por lo que Rodríguez ha preguntado por "quién autorizó, y bajo qué criterios" la entrada de 'Bolorino' al Centro Coordinador Insular de Emergencias, aún cuando, ha precisado, "no existía una justificación técnica" para dar luz verde a dicho acceso.

RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDADES

En representación del Gobierno insular, el director insular de Emergencias, Iván Martín, ha acusado a la oposición de utilizar estos hechos para sacar "rédito político y votos" sin valorar el trabajo de coordinación y gestión "que hubo" al frente de la emergencia por la borrasca. "Ya he reconocido públicamente mi responsabilidad: fue mi decisión", ha recordado Martín durante el pleno insular.

Por su parte, Rodríguez ha lamentado que no haya sido la consejera de Medio Natural, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, quien de las respectivas explicaciones por los hechos ocurridos durante la gestión de la borrasca: "Yo lamento que tenga que ser usted --en una referencia clara a Iván Martín, director insular de Emergencias-- quien responda a esta pregunta, y no porque no lo considere un interlocutor válido, todo lo contrario: el problema es que tenemos una consejera (Blanca Pérez) que está desacreditada y también parece que desactivada", ha añadido.

Según Rodríguez, cada vez que hay una cuestión vinculada con Medio Ambiente, "interviene el señor Millán --director insular de Medio Natural-- o usted (en referencia a Iván Martín)", ya que "tenemos una consejera que parece que no está para asumir responsabilidades que le corresponden".