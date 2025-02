Jefe de Servicio de Presidencia de Canarias dice que el comité de emergencias era de asesoramiento y no había actas

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Manuel Alcaide, jefe de servicio de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, ha afirmado este lunes que el comité de emergencias sanitarias creado por el Gobierno de Canarias durante la pandemia de Covid-19 era de asesoramiento y no tenía actas de funcionamiento.

Así lo ha expuesto en la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario en la que ha apuntado que envió un informe sobre el funcionamiento del comité al Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la UDEF, en medio de la investigación sobre el contrato de mascarillas suscritos con RR7 United.

Ha reconocido que no tenía "ni idea" sobre la existencia del comité y que su departamento tampoco tiene "vasos comunicantes" con el Servicio Canario de Salud (SCS), y todo queda apuntalado también en un informe del viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera.

Ha dicho también que no hubo ninguna presión por parte de miembros del Gobierno de Canarias --"para nada"-- para no trasladar la información al juzgado, al contrario, "hubo colaboración", subrayando que del comité de emergencias solo tenía información "por la prensa".

Alcaide ha señalado que el comité estaba conformado por 16 personas y ha resaltado que en el caso concreto del contrato de RR7, a preguntas del juzgado, le responde Conrado Domínguez, coordinador del comité, que la decisión de trasladar la oferta al SCS fue suya y que no negoció condiciones porque "era una oferta cerrada".

Asimismo ha precisado que el resto de miembros del comité --conformado por el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, consejeros, altos cargos y científicos-- "no sabían nada" del contrato, según le respondieron mientras instruía el informe.

Esta versión ha sido puesta en entredicho por la diputada Vidina Espino (CC) que ha expuesto a la comisión una orden del consejero de Sanidad, Julio Pérez, en la que se apunta que el comité tomaba decisiones sobre la compra de material.

Alcaide sí ha mostrado su extrañeza, como funcionario público, de que "no existe nada", ni un reglamento, sobre el comité de emergencias sanitarias. "No existe para nada, no tiene capacidad ejecutiva, no había nada en Presidencia", ha señalado, sin obviar que eran momentos donde "se teletrabaja mucho".