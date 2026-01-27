Jet2.com ofertará unas 46.000 plazas extra para Canarias este verano

Archivo - Avión de Jet2.com - CEDIDA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Jet2.com ha avanzado en FITUR sus planes de desarrollo en Canarias para este verano de 2026, para cuando ofertará unas 46.000 plazas extra, de tal forma que indican que el total de potenciales turistas que podrán llegar al archipiélago a bordo de la aerolínea será de más de 1,6 millones.

Todo ello, tras transportar 2,5 millones de pasajeros entre Reino Unido y Canarias en 2025, según ha informado la aerolínea en nota de prensa.

Para el año 2026 apuntan que la "gran novedad" es el estreno de operaciones, a partir del 3 de abril, de dos vuelos semanales desde Manchester a La Palma para un total de unas 12.000 plazas en llegada. También se han anunciado rutas a Londres-Stansted y LondresGatwick a partir de finales de octubre.

De esta forma, Jet2.com alcanzará unos 260 vuelos semanales en temporada alta, ofreciendo vuelos directos a todas sus 14 bases en Reino Unido: Bournemouth, Leeds, Liverpool, Manchester, Londres-Gatwick (novedad en los cuatro aeropuertos principales del archipiélago en 2026), Londres-Luton, Londres-Stansted, Newcastle, Bristol, Birmingham, East Midlands, Belfast, Glasgow y Edimburgo.

Además Jet2holidays, turoperador asociado a la aerolínea y proveedor de paquetes vacacionales completos, trabajará directamente con casi 450 establecimientos hoteleros en el archipiélago.

Por islas, Tenerife Sur será el segundo aeropuerto "más importante" de toda España en la operativa de Jet2.com en el verano de 2026, tan solo detrás de Palma, con más de 660.000 plazas en llegada y más de 100 vuelos por semana en temporada alta.

Lanzarote, por su parte, se consolidará por encima de los 420.000 asientos ofertados en llegada y unos 70 vuelos semanales; en Gran Canaria la oferta será de unos 13.000 asientos más que en verano de 2025, alcanzando un total de 290.000 potenciales turistas en llegada y con 47 vuelos por semanas.

Por último, Fuerteventura será el aeropuerto con el mayor crecimiento previsto, con unas 23.000 plazas programadas más que en la temporada pasada, y alcanzando los 250.000 en total, con un máximo de 42 vuelos por semana en temporada alta.