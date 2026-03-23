José Antonio Caminero se convierte en el primer médico de Canarias que ocupa un sillón la Real Academia de Medicina

La presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas, Elizabeth Hernández, y el médico José Antonio Caminero, miembro de la Real Academia Nacional de Medicina de España - CEDIDO POR COLEGIO DE MÉDICOS DE LAS PALMAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

José Antonio Caminero, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se ha convertido en el primer médico de Canarias que ocupa un sillón en la Real Academia Nacional de Medicina de España.

Al respecto, la presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas, Elizabeth Hernández, ha recibido al doctor para felicitarle por su nombramiento como académico ocupando por primera vez el sillón de Neumología en lo que es "un hito sin precedentes para la medicina canaria y para la provincia de Las Palmas".

En un comunicado, la Institución colegial ha resaltado que el acceso de Caminero a la Real Academia Nacional de Medicina de España adquiere una "relevancia extraordinaria" por su doble alcance.

Así, no solo se convierte en el primer médico de Canarias en ocupar un sillón en esta histórica institución, sino también en la primera persona en ocupar el sillón de Neumología, ya contemplado en los Estatutos de la Academia pero vacante hasta ahora.

Hernández ha incidido en que este nombramiento "marca un antes y un después para la medicina de nuestra provincia y para los médicos de Canarias". "Es un orgullo para todo el Colegio y un reconocimiento plenamente merecido a una trayectoria de excelencia", señaló.

También añadió que "su ingreso en la Real Academia Nacional de Medicina de España prestigia al conjunto de la profesión médica de nuestra tierra y sitúa a uno de nuestros colegiados en una institución de máximo nivel científico e histórico".

Por su parte, Caminero tendrá un papel clave en la elaboración y revisión de estudios, investigaciones y publicaciones relacionadas con la medicina y la salud, contribuirá a la promoción del conocimiento médico asesorando en temas científicos y participará en labores museísticas y en las sesiones de debate semanales que se organizan en la Academia

JOSÉ ANTONIO CAMINERO

El doctor es jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde realizó además su doctorado.

A lo largo de su carrera ha compaginado la labor asistencial con una intensa actividad internacional vinculada a la neumología y, de manera muy destacada, a la tuberculosis, colaborando desde 1992 en programas, asesorías y acciones formativas en 109 países.

Desde 1996, además, ha prestado apoyo online a más de 7.000 pacientes complejos de neumología procedentes de más de 50 países, consolidándose como una referencia nacional e internacional en este ámbito.

Su currículum recoge también responsabilidades de alto nivel en organismos internacionales y sociedades científicas. Fue miembro del Comité de Expertos Green Light Committee de la Organización Mundial de la Salud entre 2002 y 2017 y ha formado parte del comité editorial de numerosas guías de la OMS.

En 2006 fue nombrado miembro de honor de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y, en 2018, recibió el Premio Nacional de Medicina de la Organización Médica Colegial en la modalidad de Humanidades y Cooperación.

También es miembro de honor de distintas sociedades nacionales de neumología de América Latina e impulsó en 2021 ALOSA TB Academy, una academia internacional centrada en tuberculosis con especialistas de más de 50 países.

TRAYECTORIA EN EL ÁMBITO ACADÉMICO Y DOCENTE

En el ámbito académico y docente, cuenta con acreditación como catedrático por ANECA, ha dirigido e impartido 263 cursos nacionales e internacionales en 33 países, con más de 9.700 horas lectivas y 7.542 profesionales sanitarios formados.

A ello se suma la edición de 10 libros de referencia, más de 500 conferencias impartidas en más de 40 países y una producción científica de 218 artículos en revistas de alto impacto, con un índice H de 44 y seis sexenios de investigación reconocidos por ANECA.