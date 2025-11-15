José García Leal, nuevo director general de Aguas del Gobierno de Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

José García Leal (Santa Cruz de La Palma, 1974) es el nuevo director general de Aguas del Gobierno de Canarias, sustituyendo así a Mónica Gómez, quien asumió en septiembre de 2023 la dirección de ese centro directivo.

En un comunicado, el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Ejecutivo Autonómico, Manuel Miranda, ha destacado la trayectoria" del nuevo director general, que llega "en un momento decisivo" para las islas, con una planificación hidrológica "ya actualizada" y proyectos estratégicos "en todas las islas".

En paralelo, ha agradecido a la anterior directora, por su "importante trabajo" en los dos años anteriores", mientras le ha deseado suerte en sus nuevas responsabilidades.

Informa el departamento regional que el nuevo director general de Aguas es licenciado en Derecho, y además cuenta con formación en materia financiera y de gestión de equipos humanos. Tiene experiencia profesional de más de dos décadas en el sector de la banca, tanto en la península como en Canarias, y su último puesto relacionado con el sector público fue como subgerente de la sociedad de desarrollo de La Palma, SODEPAL.