Una joven de 17 años en estado crítico al ser atropellada por una guagua en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 17 años se encuentra en estado crítico tras ser atropellada por una guagua en el Paseo Tomás Morales de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 20.41 horas de este miércoles y hasta el lugar se trasladaron efectivos de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria, que liberaron a la afectada, que había quedado bajo la guagua.

Seguidamente efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistieron a la joven que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladada en estado crítico en ambulancia medicalizada del SUC Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que escoltó a la ambulancia del SUC hasta el hospital para agilizar, en la medida de lo posible, su evacuación, y realizaron el atestado correspondiente.