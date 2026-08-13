Un joven herido de carácter grave por arma blanca en una calle de Tuineje (Fuerteventura)

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 13 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 23 años, ha resultado herido de carácter grave por arma blanca en la calle Matías López de Tuineje, en la isla de Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 20.41 horas, momento en el que el 112 de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que había un hombre con una herida por arma blanca en la citada calle, motivo por el que se trasladó hasta el lugar personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como un médico y un enfermero del centro de salud de la zona.

Una vez en el lugar, comprobaron que el joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que procedieron a realizarle las maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas, consiguiendo revertir la situación. De esta forma, tras estabilizarlo lo trasladaron en estado crítico al Hospital General de Fuerteventura.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que realizaron las diligencias correspondientes.