Un joven herido de gravedad tras sufrir una agresión con arma blanca en Arona (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 18 años ha resultado herido de carácter grave tras sufrir una agresión con arma blanca en una zona de ocio nocturno de Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 02.13 horas de este lunes, en la Avenida Rafael Puig Lluvina de Playa de las Américas, en el citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el joven, en el momento inicial de la asistencia, presentaba una herida por arma blanca de pronóstico grave.

Por ello fue trasladado en ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital Universitario Hospiten Sur. En el lugar de los hechos también se personaron agentes de la Policía Nacional que instruyeron las diligencias correspondientes.