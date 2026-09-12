Un joven herido moderado tras caer en una zona de la costa en Playa Nogales, en Puntallana (La Palma)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven, de 26 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída en una zona de costa de Playa Nogales, en el municipio de Puntallana (La Palma), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias

Los hechos se han producido este viernes cuando un socorrista de dicha playa dio la alerta sobre la caída de una persona en la zona de costa indicada, trasladándose hasta el lugar personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el joven presentaba lesiones en miembro superior de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital General de La Palma.

En la zona de los hechos también se personaron efectivos de la Guardia Civil que colaboraron con el dispositivo correspondiente.