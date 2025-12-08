Un joven herido moderado tras sufrir un atropello en una avenida de Adeje (Tenerife)

Archivo - 112 Canarias, SUC - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven, de 20 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir un atropello en una avenida de Adeje, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la noche de este domingo, en la Avenida Antonio Domínguez del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el herido presentaba politraumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que se encargaron de instruir el atestado correspondiente.