Un joven revierte la parada cardiorrespiratoria que sufrió su padre en su casa con la ayuda telefónica del SUC

Mohamed Bouzalmat, enfermero coordinador SUC - GOBIERNO DE CANARIAS

ARRECIFE (LANZAROTE), 2 (EUROPA PRESS)

Un joven ha conseguido revertir la parada cardiorrespiratoria que sufrió su padre hace unos días mientras se encontraba en su domicilio en Costa Teguise, en la isla de Lanzarote, con la ayuda telefónica del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Los hechos se produjeron sobre las 07.00 horas, después de que el afectado sufriera una convulsión y, posteriormente, una alteración del patrón respiratorio que derivó en una parada cardiorrespiratoria, por lo que tras comprobar que el afectado no tenía pulso, sus familiares contactaron inmediatamente con el SUC, según ha informado Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias en nota de prensa.

Esto hizo que desde el SUC, además de activar de forma simultánea la ambulancia, el enfermero coordinador proporcionó a los familiares instrucciones telefónicas para iniciar las maniobras de resucitación.

En concreto, el coordinador sanitario indicó al hijo que colocara a su padre en una superficie rígida y comenzara a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas.

Además, en el transcurso de la conversación telefónica, al escuchar que había otras personas en la habitación, recomendó que cada dos o tres minutos fueran alternando de reanimadores para mantener la calidad de las compresiones torácicas.

Una vez que el equipo sanitario de la ambulancia medicalizada del SUC llegó al domicilio valoró al afectado y continuó con la resucitación cardiopulmonar empleando un desfibrilador semiautomático, realizando dos descargas, tras las cuales se consiguió revertir la parada.

Así, una vez estabilizado, el paciente fue trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa donde ingresó estable dentro del cuadro clínico grave.

Resaltan que la rápida actuación de los familiares, que alertaron a los servicios de emergencias e iniciaron las maniobras de reanimación siguiendo las indicaciones del SUC, "fueron fundamentales" para mantener la circulación hasta la llegada de los equipos sanitarios, asegurando que la intervención "precoz contribuyó a salvar la vida" del afectado.