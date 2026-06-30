Jóvenes migrantes organizan en Tenerife la 'Mini Copa África 2026'

La Diputada del Común, Lola Padrón, con los organizadores de la 'Mini Copa África 2026' - DIPUTACIÓN DEL COMÚN

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de jóvenes migrantes de origen africano, muchos ya extutelados de la comunidad autónoma canaria, organizan en el campo de fútbol del municipio de Tacoronte, desde el 29 de junio y hasta el 11 de julio, la 'Mini Copa África 2026', un torneo de fútbol que reúne a equipos formados por jóvenes de distintas comunidades africanas residentes en Canarias junto a otros locales.

Bajo el lema 'Un continente, un sueño', el torneo convierte el campo de El Cantillo en un espacio donde el fútbol habla un idioma común, el de la inclusión, la convivencia y la interculturalidad.

Así, Mauritania, República Democrática del Congo, Cabo Verde, Gambia, Marruecos, Senegal, Guinea y Canarias forman parte de esta 'Mini Copa África', una cita que combina espíritu deportivo, participación comunitaria y diversidad cultural.

La iniciativa nace de los propios jóvenes migrantes, muchos de ellos ya fuera de los centros de acogida, afincados en las islas y trabajando, que quisieron organizar un torneo desde el que compartir, participar y sentirse parte activa de la sociedad canaria.

Modou Lamin, Buba y Alex figuran entre los jóvenes organizadores que han hecho posible esta primera edición, con el apoyo de distintas entidades y colectivos.

El coordinador del Campus Sansofé, Miguel Llorca, explicó que "la idea nace de los propios chicos migrantes, jóvenes que llegaron a Canarias, que hoy viven aquí, trabajan y querían poner en marcha una actividad que les permitiera encontrarse, organizarse y compartir a través del deporte".

Llorca destacó además que los jóvenes contactaron con el Campus Sansofé para pedir apoyo y, desde ese momento, comenzó el trabajo para sumar colaboraciones y hacer realidad el torneo.

"Lo más importante es que no se trata de una actividad organizada desde fuera para ellos, sino de una iniciativa que nace de los propios jóvenes y que demuestra sus ganas de participar, convivir y formar parte activa de la sociedad canaria", señaló.

APOYO DE LA DIPUTACIÓN DEL COMÚN

La Diputada del Común, Lola Padrón, realizó el saque de honor simbólico a modo de apoyo de la institución a una propuesta que defiende la igualdad de oportunidades y el derecho de todas las personas jóvenes a participar en espacios comunitarios, deportivos y sociales en condiciones de respeto y convivencia.

"Cuando un campo de fútbol se convierte en un lugar de encuentro, también se convierte en un espacio de derechos, de respeto y de convivencia. El deporte tiene una enorme capacidad para unir a personas que vienen de realidades distintas, pero que comparten un mismo territorio y un mismo deseo de futuro", comentó.

Padrón añadió que "Canarias y África están unidas por la geografía, pero también por vínculos humanos, sociales y culturales que se deben cuidar e iniciativas como esta ayudan a mirar a la juventud migrante no desde la distancia, sino desde la participación, el talento, el esfuerzo y la convivencia".

La 'Mini Copa África 2026' cuenta con la implicación del Campus Sansofé, la UD Tacoronte, la Fundación UD Las Palmas y la asociación Aquí Estamos Migrando, además de la colaboración de ATANFE, asociación de árbitros que ha querido sumarse a esta iniciativa para garantizar el desarrollo deportivo de los encuentros.