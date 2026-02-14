Juan Pedro Armas, designado presidente de la Comisión Gestora del PP en El Hierro para reorganizar la formación

Juan Pedro Armas presidente de la nueva Comisión Gestora insular del PP en El Hierro - CEDIDO POR PP DE CANARIAS

VALVERDE (EL HIERRO), 14 (EUROPA PRESS)

El PP ha designado este sábado a Juan Pedro Armas como presidente de la nueva Comisión Gestora insular en El Hierro, un órgano que asumirá la dirección política del partido durante los próximos meses.

Así lo ha indicado la formación popular, que agrega que el objetivo será reorganizar la formación, reforzar su implantación territorial y preparar una nueva etapa de consolidación interna.

En este sentido, el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha enmarcado esta decisión en la voluntad de fortalecer el proyecto político del PP y consolidar una alternativa sólida centrada en los retos específicos que tiene la Isla.

"Hoy es un día importante para El Hierro y para Canarias. Contamos con una estructura ilusionante y con metas claras, sustentadas en un proyecto pensado para mejorar la vida de quienes residen en la Isla y de quienes la eligen para construir su futuro", afirmó.

Por su parte, Armas ha dicho que asume "con ilusión" el encargo recibido y señaló que el objetivo del nuevo equipo será "desarrollar una política útil, cercana y responsable, centrada en dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía, reforzar la presencia del partido a nivel insular y recuperar la confianza de los herreños a través del compromiso y el cumplimiento de la palabra dada".

También subrayó la importancia de trabajar desde el diálogo, la unidad interna y la coordinación con la dirección autonómica del partido para afrontar los desafíos que afectan a la Isla; entre ellos el impulso económico, la mejora de los servicios públicos y la generación de oportunidades que contribuyan a fijar población y garantizar el futuro de El Hierro.

La Comisión Gestora del PP en El Hierro estará integrada por 17 miembros, ya que además de Armas forman parte de este órgano Eulalio Elviro Reboso Gutiérrez, Fernando Padrón Armas, Antonio Rubio Ramírez, Jorge Miguel Granados Acosta, Natalia Benítez Andrade, Javier Pérez González, Javier Padrón Armas, Alejandro Reina Casañas, Santiago Arteaga Padrón, Ainhoa Molina León, Yanely Santana Padrón, Nayra Armas Acosta, Abel Hernández García, Jordi Zamora León, William Rafael Gutiérrez Suárez y Francisco González Febles.