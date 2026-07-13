Los 'Juegos Cabildo' baten récord en Tenerife con la participación de más de 12.300 niños

Archivo - Participantes en la modalidad de vela en los 'Juegos Cabildo' - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Juegos Cabildo de Tenerife han cerrado su trigésimonovena edición con cifras récord de participación, consolidándose como el principal programa de iniciación deportiva de la isla y una de las iniciativas más longevas y exitosas del deporte base en Canarias.

Durante la temporada 2025-2026, un total de 12.386 niños y niñas, de entre 6 y 16 años, participaron en las diferentes actividades del programa impulsado por el Cabildo de Tenerife a través del área de Deportes.

La consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, destaca en una nota que "los Juegos Cabildo representan una puerta de entrada al deporte para miles de niños y niñas de la isla y una herramienta fundamental de promoción del deporte base, así como de transmisión de valores como el esfuerzo, el compañerismo, el respeto y los hábitos de vida saludables".

En este sentido, añade que "alcanzar un nuevo récord de participación demuestra la fortaleza de un programa que sigue creciendo, y que cumplirá cuarenta años la próxima temporada 2026-2027".

Enmarcado en el eje Personas Activas del plan estratégico insular en materia deportiva Tenerife Activa, 'Juegos Cabildo' constituye el "programa insignia" de la institución insular. remarca el Cabildo.

Desde hace casi cuatro décadas, ha supuesto la primera experiencia deportiva para una amplia mayoría de la población en edad escolar de Tenerife, contribuyendo al desarrollo de la actividad física desde edades tempranas.

La edición 2025-2026 se desarrolló entre los meses de octubre y junio, abarcando un total de 29 disciplinas deportivas: ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, béisbol, bola canaria, campo a través, ciclismo, frontenis, fútbol sala, gimnasia rítmica, judo, lucha canaria, natación, natación artística, orientación, patinaje artístico, patinaje freestyle, rugby, salvamento, surf, taekwondo, tenis de mesa, triatlón, voleibol, vóley-playa, vela y waterpolo.

A lo largo de la temporada se celebraron 244 competiciones distribuidas en 37 jornadas, desarrolladas mayoritariamente durante los fines de semana y repartidas por 28 municipios de la isla, lo que permitió acercar la práctica deportiva a miles de familias de todo el territorio insular.

MÁS DE 51.000 USOS

Los 'Juegos' Cabildo registraron además 51.490 usos, una cifra que supone un incremento de 5.472 con respecto a la edición anterior.

Del mismo modo, la participación aumentó en 809 deportistas respecto a la temporada precedente, alcanzando los 12.386 participantes y estableciendo un nuevo máximo histórico para el programa.

Otro de los aspectos más destacados de esta edición ha sido la consolidación de la participación femenina.

Por tercer año consecutivo, las niñas han superado a los niños en número de participantes, representando el 58,02% del total, frente al 41,98% de participación masculina, una tendencia que refleja el creciente protagonismo de las mujeres en el deporte base tinerfeño.

Moliné señala que estos datos "animan a seguir trabajando para que todos los niños y niñas de Tenerife tengan acceso al deporte en igualdad de oportunidades, independientemente del municipio en el que residan o de la disciplina que quieran practicar".

En su opinión, "los 'Juegos Cabildo' son una apuesta firme por la educación en valores, la salud y la cohesión social a través de la actividad física".

La consejera también quiso agradecer "la implicación de las familias, auténticas protagonistas en el acompañamiento de los jóvenes deportistas; de las federaciones, clubes, escuelas municipales y ayuntamientos que hacen posible el desarrollo de cada jornada y de todas las personas que, con su esfuerzo y compromiso, contribuyen a que los 'Juegos Cabildo' sigan siendo un referente de la promoción del deporte base en Tenerife casi cuatro décadas después de su creación".