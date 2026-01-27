La jueza abre juicio oral contra el presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol

Archivo - Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de la plaza Nº 1 del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Zabala Sanz, ha dictado el auto por el que se da cuenta de la apertura de juicio oral por parte de la Audiencia Provincial contra el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, Alejandro Morales Mansito, sujeto a una fianza de 84.000 euros.

El procedimiento se inició tras una denuncia en la que se le atribuía a Morales Mansito un delito continuado de apropiación indebida con importe superior a 50.000 euros. Dada cuenta de la apertura al juicio oral, el imputado ha quedado en libertad provisional, si bien está sujeto al ingreso de una fianza de 84.000 euros, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press y facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Mientras la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa, al no apreciar que el acusado haya usado tarjetas bancarias de entidad para supuestos gastos personales, la acusación particular solicita hasta seis años de prisión, más una indemninzación a la Federación por los presuntos perjuicios económicos, cifrados en más de 63.000 euros, por un presunto delito continuado de apropiación indebida, con abuso de confianza.