La jueza eleva al jurado la causa por el presunto asesinato de un matrimonio belga en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Sep.

La autoridad judicial al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de Arona de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha transformado en procedimiento ante el tribunal del jurado las diligencias previas incoadas en 2024 por el supuesto asesinato de un matrimonio belga, un hombre y mujer, que hasta la primavera de 2024 vivía en la municipio de Adeje.

La causa se dirige contra tres personas igualmente de nacionalidad belga, actualmente en prisión provisional, según ha precisado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en una nota emitida a los medios.

El auto de transformación de la investigación en un proceso ante el jurado, dictado este junio, ordena la práctica de una serie de pruebas propuestas por las defensas, entre otras la práctica de las últimas declaraciones testificales, la entrega del informe definitivo de autopsia de la mujer supuestamente asesinada -- ya que el cuerpo de su marido no ha sido hallado--, y la emisión de un informe técnico de geolocalización de los teléfonos móviles de los acusados en las fechas en las que supuestamente se cometieron los crímenes.

La mujer, de 66 años, y su marido, de 71, desaparecieron a mediados de abril de 2024. El 27 de ese mes, el cuerpo de la mujer apareció flotando en aguas próximas al municipio tinerfeño de Arico, con una bolsa de plástico en la cabeza y con las dos piernas y una mano amputadas.

Dos de los presuntos autores del crimen, que supuestamente vivían en Adeje y cerca de la pareja presuntamente asesinada, fueron detenidos por la policía en Bélgica gracias a una orden internacional de búsqueda dictada por el Juzgado de Arona, y el tercero fue detenido posteriormente en Tenerife. Actualmente, los tres permanecen en prisión preventiva en España.