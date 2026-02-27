A juicio este lunes una banda de cinco hombres que robó casi 20.000 euros en viviendas del norte de Tenerife

Archivo - Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acoge este el lunes el inicio de un juicio contra una banda de cinco hombres para los que Fiscalía pide penas acumuladas de más de 31 años por el robo en viviendas del norte de Tenerife.

El escrito, recogido por Europa Press, señala que todos los acusados, "de común acuerdo y guiados por el ánimo de ilícito enriquecimiento venían dedicándose a la sustracción de joyas, relojes, dispositivos electrónicos y dinero en el interior de viviendas".

Todos los robos empleaban el mismo 'modus operandi' que consistía en utilizar el sistema 'pico loro' para menoscabar los cilindros mecánicos o el sistema de cerramiento de puertas y ventanas.

Los acusados, que se encuentran prisión provisional, lograron robar hasta casi 20.000 euros en efectivo y diversas joyas y en uno de los asaltos, al ser sorprendidos por el morador de una de las casas, le agredieron con un destornillador.

En los registros realizados en las casas de los acusados se intervinieron un machete y dos armas sin licencia y diversas cantidades de droga con un valor de mercado superior a los 22.000 euros.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas en casa habitada, robo con violencia en las personas en casa habitada, lesiones, contra la salud pública y tenencia ilícita de armas y ve agravante por reincidencia en uno de los acusados.

Igualmente solicita el abono de una multa por importe de más de 45.000 euros y cubrir lo que dicte la sentencia sobre los objetos no recuperados y desperfectos ocasionados a las 21 perjudicados.