El juzgado autoriza el traslado del cuerpo de Jesús de Miguel a Toledo para su entierro

Aficionados dejan flores por Jesús de Miguel en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, a 3 de noviembre de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). El delantero español del CD Tenerife Jesús de Miguel ha muerto hoy, a las 08.00 horas, a ca - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, que instruye la investigación en torno al fallecimiento del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel, ha autorizado que se proceda al traslado de sus restos mortales para su entierro en el municipio de Navahermosa, en la provincia de Toledo, de donde es originaria la familia.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha informado de que el juzgado ya ha recibido el informe preliminar de la autopsia -- cuyo contenido es reservado por respeto a la intimidad del fallecido y de su familia-- y se siguen practicando todas las diligencias.

La plantilla y el Consejo de Administración al completo del CD Tenerife acudirán al sepelio de Jesús de Miguel, que en principio se celebrará este jueves, y el club prepara para este sábado, en el Heliodoro Rodríguez López, un acto de despedida y homenaje al jugador a las 18.00 horas, abierto a toda la afición.