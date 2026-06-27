El juzgado de El Hierro desmiente orden de internamiento a una menor migrante para tramitar su expulsión

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de El Hierro, a través del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha desmentido este sábado la información periodística que asegura que en el proceso judicial por una patera llegada a la isla, donde se ordena el internamiento de migrantes en un CIE para tramitar su devolución, se haya expulsado a una menor nacida en 2009.

"Esa joven que alegó ser menor fue enviada al hospital para una prueba ósea, que determinó que tenía más de dieciocho años", han señalado fuentes de la Oficina del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que aclara que, desde el juzgado, se matiza que todas las personas que alegan confusión con su edad son enviadas a prueba médica.

De este modo, el juzgado de El Hierro, a través del TSJC, ha concretado que en esta patera han sido "dos los casos en los que se ha determinado que eran menores", por lo que se les ha enviado al hospital, no a internamiento.