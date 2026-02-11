Kiessling destaca el "talento" del restaurante Brunelli's tras obtener su quinta placa en la 'Guía Michelín'

Acto de entrega de la quinta placa de restaurante recomendado por la 'Guía Michelín' para Brunelli's, del grupo Loro Parque - LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling, ha destacado este miércoles el "talento" y la "pasión" de Brunelli's Steakhouse, del Grupo Loro Parque, que ha recibido el reconocimiento de su quinta placa en la 'Guía Michelín' como restaurante recomendado.

Asimismo, subrayó que "la distinción en la 'Guía Michelin' no solo es una garantía de calidad, sino también un aval al compromiso constante del restaurante con la innovación y la excelencia".

La entrega oficial tuvo lugar el pasado lunes en el centro 'all in one' de CaixaBank en Gran Canaria, en un acto organizado por la entidad financiera como entregador oficial de las placas de la 'Guía Michelin' 2026 en España.

En el evento participaron 27 restaurantes distinguidos del archipiélago, entre ellos Brunelli's, en reconocimiento a su excelencia, regularidad y compromiso con la alta calidad culinaria, recoge una nota de la compañía.

Este nuevo reconocimiento supone la quinta distinción para el restaurante tinerfeño, que ya había revalidado su posición en la élite gastronómica de Canarias en anteriores ediciones.

Desde su apertura en 2015, Brunelli's se ha distinguido por ofrecer una experiencia culinaria única basada en productos de máxima calidad, un servicio impecable y una cuidada atención al detalle.

De hecho, su carta especializada en carnes de primera selección ha conquistado tanto a comensales locales como a visitantes nacionales e internacionales, convirtiéndose en un referente imprescindible para los amantes de la carne.

Bajo la dirección de Elena Martínez y su equipo, el restaurante continúa apostando por la excelencia técnica y el producto 'premium'.

Así, su horno SouthBend, único en Canarias y capaz de alcanzar los 800 °C, permite lograr una cocción perfecta que conserva el sabor y potencia la textura caramelizada de cortes como Porterhouse, T-bone o Chateaubriand.

La propuesta se completa con una cuidada selección de entrantes, postres y una experiencia gastronómica con vistas privilegiadas al Atlántico.

La compañía detalla que la obtención de esta quinta placa no solo consolida el posicionamiento de Brunelli's como uno de los restaurantes más destacados de Tenerife, sino que también contribuye a "reforzar la proyección" de Canarias como destino gastronómico de primer nivel, en un sector que continúa demostrando su dinamismo e impacto económico y cultural en el archipiélago.

Igualmente indica que esta quinta distinción llega en un momento estratégico para Brunelli's, que viene de celebrar su décimo aniversario y el anuncio de su expansión con la apertura de un nuevo establecimiento en Santa Cruz de Tenerife.