Kiessling (Loro Parque) pide responsabilidad a las autoridades francesas para salvar a dos orcas llevándolas a Tenerife

El presidente del grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling - CEDIDO POR LORO PARQUE

Critica a algunas organizaciones de defensa de los animales por condicionar el debate con propuestas irrealizables

El presidente recuerda que la prioridad es ayudar a las dos orcas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling, ha hecho un llamamiento público a las autoridades francesas pidiéndoles que tomen "de forma urgente y responsable" una decisión sobre el futuro de las orcas 'Wikie' y 'Keijo', que llevan más de un año bloqueadas en el parque Marineland Antibes tras su cierre, para que puedan salvar sus vidas trasladándolas a Tenerife.

Así lo ha indicado en un comunicado en el que ha hecho especial hincapié en que el tiempo "juega en contra" de estos animales, ya que la situación actual no puede prolongarse sin consecuencias para su bienestar. "Loro Parque es la única solución para salvar de la muerte a las dos orcas de Francia", aseveró

El Grupo ha recordado que sus expertos en animales y veterinarios cuentan con dos décadas de experiencia en el acogimiento y cuidado de orcas y disponen de instalaciones consideradas un referente mundial.

Además, el complejo marino 'Orca Ocean', que celebrará su vigésimo aniversario el 17 de febrero, ha sido diseñado según normas técnicas y veterinarias y para garantizar el estricto respeto del bienestar de los animales.

"Nuestras actividades cumplen con la reciente ley francesa sobre cetáceos en materia de acciones educativas, investigación y programas de protección al servicio de los delfines y orcas salvajes", incidió Kiessling.

Por ello, el presidente ha mostrado su "total disposición" a colaborar con las autoridades francesas y europeas para organizar de inmediato el traslado de las orcas y garantizar su alojamiento.

"Estamos preparados para acogerlos --continuó--. Contamos con las instalaciones, un equipo de expertos totalmente dedicado y la experiencia necesaria. Nuestra prioridad es ayudarles y garantizar su bienestar, y si Francia lo autoriza actuaremos de inmediato".

"CRITERIOS CIENTÍFICOS" Y NO "CONSIDERACIONES EMOCIONALES"

En este punto, ha entendido que "cualquier decisión debe basarse en criterios científicos y no en consideraciones emocionales", siendo especialmente crítico con algunas organizaciones de defensa de los animales que, en su opinión, han condicionado el debate público con propuestas irrealizables.

Aquí, Kiessling ha resaltado que "muchos de estos grupos se han convertido en auténticas empresas de marketing. Han engañado a todo el mundo con promesas que no tienen ningún fundamento científico ni técnico".

En este sentido, Loro Parque expuso que el intento de desarrollar un santuario en Nueva Escocia (Canadá), que fue planteado como posible destino para 'Wikie' y 'Keijo', no ha llegado a materializarse, lo que "evidencia" las dificultades técnicas, regulatorias, logísticas y financieras que conllevan este tipo de proyectos, además de las científicas.

El presidente del Grupo también insistió en que la gestión de los cetáceos requiere conocimientos especializados, estructuras adecuadas y equipos con experiencia demostrada, lo que no se puede improvisar.

Por último, precisó que esta decisión no respondía a intereses comerciales, sino a una cuestión de responsabilidad y bienestar animal.

"No tendremos más visitantes si alojamos a seis orcas en lugar de cuatro. No es una cuestión de dinero. Es una cuestión de responsabilidad y de salvar la vida de dos animales", concluyó.