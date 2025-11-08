Kleiser ('Grease') y Cartwright ('Alien') protagonizan la jornada inaugural del Festival Isla Calavera 2025 en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La novena edición del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera ha dado este viernes su pistoletazo de salida con la presencia de tres grandes invitados al evento: el director y productor Randal Kleiser (Grease), la actriz Veronica Cartwright (Alien, La invasión de los ultracuerpos) y el escenógrafo, especialista en efectos visuales y diseñador de atrezo Simon Weisse (El gran hotel Budapest).

La iniciativa cultural celebró su gala inaugural este viernes, que ha estado precedida por la tradicional alfombra roja. Por ella han desfilado algunos de los grandes protagonistas de la noche, como los citados Randal Kleiser, Veronica Cartwright y Simon Weisse, a los que se han unido Rodrigo Cortés, Daniel Monzón, Sara Sálamo, Eduardo Noriega, David Sáinz, Ramiro Blas, Lisa Downs, Santiago Tabernero, Tedy Villalba, Denisse Castro, Chedey Reyes, Raquel Herrera, Manuel Valencia, Empar Lagunas o Sara Draven.

La ceremonia ha estado de nuevo presentada por Vanesa Bocanegra y Miguel Ángel Rodríguez Villar. Metrópolis (1927), película convertida en leitmotiv del Festival y que se proyectará el próximo miércoles en un evento muy especial, según ha podido detallar la organización del evento en una nota de prensa difundida este sábado a los medios.

RECONOCIMIENTOS

Además de presentar las diferentes actividades y secciones del festival --desde el nuevo sello 'Hecho en Canarias' hasta los 13 largometrajes a competición, pasando por los distintos documentales que se podrán ver en el certamen--, durante la gala también ha habido momento para la "sorpresa", como la emisión en exclusiva del tráiler de la película La ahorcada, dirigida por Miguel Ángel Lamata y protagonizada por Amaia Salamanca y Eduardo Noriega, siendo el propio actor el encargado de presentarlo.

Eduardo Noriega ha hecho doblete en esta edición, ya que ha sido también el encargado de entregar al director Randal Kleiser el premio Isla Calavera de Honor 2025.

Otra de las galardonadas con el Premio Isla Calavera de Honor ha sido Veronica Cartwright, que ha recibido el galardón de manos de uno de los codirectores del festival, Ramón González Trujillo. Y en una noche marcada por los premios, el productor Tedy Villalba ha recogido el galardón a la Mejor Serie Fantástica del año, que ha ido a parar a manos de Furia. Y pese a que su director Félix Sabroso no ha podido asistir al evento por encontrarse en pleno rodaje, sí que ha querido agradecer el premio en un vídeo, al igual que lo han hecho algunas de las actrices de la serie de HBO como Nathalie Poza, Claudia Salas y Pilar Castro que por motivos de agenda tampoco han podido estar presentes.

Quienes sí subieron al escenario fueron Manuel Valencia y Empar Lagunas, del fanzine 2.000 maníacos, merecedora en esta edición del Premio a la Difusión del Fantástico.

Los otros dos premiados durante la gala con el Premio Isla Calavera de Honor han sido los directores Rodrigo Cortés y Daniel Monzón, que casualmente han coincidido en la importancia que ha tenido en sus vidas la película original de King Kong (1933), que ambos vieron de niño. Cortés, director de Buried (2010), Luces Rojas (2012, donde tuvo bajo sus órdenes a tres monstruos de la interpretación como son Robert De Niro, Sigourney Weaver y Cillian Murphy) o Escape (2024), con Mario Casas, ha recibido el premio de menos del otro codirector del Festival, Daniel Fumero.

El último galardón ha tenido acento isleño, Premio SS Venture al talento canario, que lo ha entregado la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y que ha recaído en Sara Sálamo, que, visiblemente emocionada y nerviosa ha dado las gracias a su familia y amigos por estar siempre a su lado.

SOBRE EL FESTIVAL

Isla Calavera, que se prolongará hasta el 16 de noviembre, nace en 2017. En sus ocho primeros años de trayectoria ha logrado una importante repercusión y está considerado como uno de los encuentros de cine fantástico más relevantes del país.

Asimismo, agrega la organización, por delante quedan nueve días de cine, invitados de primer nivel y todo tipo de encuentros con profesionales, así como actividades de diversa índole, que harán las delicias del público que se acerque a Multicines Tenerife para disfrutar del mejor cine fantástico que se puede ver en la actualidad.