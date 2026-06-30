La Laguna (Tenerife) acogerá este domingo el Volumen 12 del International Ocean Film Tour

Volumen 12 del International Ocean Film Tour - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Paraninfo de la Universidad de La Laguna (Tenerife) acogerá el domingo, 5 de julio, a las 18.00 horas, el Volumen 12 del festival de cine 'International Ocean Film Tour', que presentará cinco historias internacionales centradas en la aventura, las emociones y la conciencia ambiental.

Según ha informado la productora Kinema Producciones, la programación reúne proyecciones de seis países y cuatro continentes, entre las que destaca 'Christa Funk: pasión por las olas', un retrato de la fotógrafa que protagoniza la imagen oficial de esta edición, considerada una de las pocas mujeres especializadas en fotografía profesional de surf de grandes olas.

Asimismo, el público podrá ver 'La última inmersión', que narra la historia de Terry Kennedy y su relación con una manta raya durante más de 40 años.

La selección de documentales también incluye 'Una bestia diferente', que aborda la travesía de los hermanos Lachlan, Ewan y Jamie Maclean para cruzar el Océano Pacífico a remo y sin escalas.

Además, 'Up the Coast' muestra la búsqueda de viento y olas del campeón mundial de kiteboard Kevin Langeree en la costa sudafricana, mientras que 'El hogar es el océano' expone la experiencia de la familia Schwörer, que decidió vivir a bordo de un velero para recorrer el mundo.

El evento forma parte de un circuito que recorrerá el país con una veintena de citas y sumará 230 destinos en toda Europa. Tras su paso por Tenerife, la gira continuará por diferentes puntos de España y Portugal, para concluir el próximo mes de octubre en Lanzarote.

El festival, originario de Alemania a través de la productora Moving Adventures GmbH, cuenta en España, Andorra y Portugal con la promoción de Kinema Producciones y la colaboración de la consejería insular del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, el Organismo Autónomo de Deportes, el Organismo Autónomo de Actividades Musicales de La Laguna y el Paraninfo de la Universidad de La Laguna.