La Laguna traslada el ciberataque al Centro Criptológico Nacional y mantiene los servicios de forma presencial

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Laguna informa este martes de que ha activado todos los protocolos de respuesta y los equipos especializados trabajan desde el primer momento para analizar el alcance del ciberataque sufrido en la tarde del lunes y proteger la infraestructura tecnológica de la corporación.

Los hechos han sido trasladados al Centro Criptológico Nacional, organismo del Centro Nacional de Inteligencia, detalla en un comunicado, subrayando que "todos los esfuerzos están volcados en erradicar el ciberataque y recuperar cuanto antes la actividad de los servicios que se han visto afectados con todas las garantías de seguridad".

En esa línea señala que la prioridad es recuperar estructuras con máximas garantías de seguridad y se está analizando la prestación de los servicios ciudadanos.

El Ayuntamiento señala que continúa prestando atención al público de manera presencial, dentro de las limitaciones existentes y se ha acordado la ampliación general de los plazos vigentes hasta que se resuelva la incidencia para que las personas que tengan algún tipo de procedimiento abierto no se vean afectadas en la tramitación de sus expedientes.