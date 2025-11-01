Los lanzamientos de huevos contra guaguas caen a seis durante la noche de Halloween en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de lanzamiento de huevos contra Guaguas Municipales durante la noche de Halloween se ha reducido a seis, por debajo de los once registrados el año pasado y los 105 notificados en el año 2019.

Así lo ha informado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que vincula esta disminución a la campaña de concienciación para evitar actos vandálicos durante estas fechas que han llevado a cabo la Policía Local y la empresa municipal del transporte.

Por otro lado la Policía Local activó un amplio despliegue para controlar la seguridad en las zonas de celebración y en los espacios públicos donde se registraron concentraciones de personas, como parques y plazas, así como en el entorno de Santa Ana, donde el Ayuntamiento celebró un gran baile de Finados, y en la Alameda de Colón, donde tuvo lugar una recreación teatralizada del episodio de cólera que asoló la ciudad en 1851.

Al respecto, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, apuntó que la noche de Todos los Santos, coincidente con las celebraciones de Halloween, transcurrió con total normalidad y sin incidentes relevantes.

"La ciudad ha vuelto a demostrar que puede disfrutar de una noche de ocio y convivencia con responsabilidad, consolidando la tendencia de los últimos años de reducción de incidencias durante esta fecha tan señalada", ha destacado.

Finalmente, en cuanto al servicio de limpieza, el dispositivo desplegado recogió 750 kilos de residuos y se utilizaron 330.000 litros de agua utilizados para sanear los espacios públicos.