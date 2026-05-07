León XIV recorrerá en Papamóvil el tramo que va del Teatro Pérez Galdós a la Catedral de Santa Ana (Gran Canaria)

May 6, 2026, Vatican City, ITALIA/ROMA: Pope Leo XIV during the weekly general audience in Saint Peters Square, Vatican City, 06 May 2026. ANSA/ANGELO CARCONI.,Image: 1096871058, License: Rights-managed, Restrictions: * Italy Rights Out *, Model Release: - Angelo Carconi / Zuma Press / Europa Press / Conta

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV usará el papamóvil para recorrer el jueves, 11 de junio, la distancia que va desde el Teatro Pérez Galdós hasta la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, un tramo que estará vallado para que los ciudadanos que lo deseen puedan ver pasar al pontífice de manera segura.

Así lo han anunciado el obispo de Canarias, José Mazuelos; el obispo auxiliar, Cristóbal Déniz; y la coordinadora diocesana de la visita, Enélida Hernández, durante una rueda de prensa para presentar los detalles de la agenda oficial en la isla, donde ya hay unos 1.200 voluntarios inscritos.

En concreto, el recorrido previsto saldrá desde el Teatro para subir por la carretera del centro, cruzar la mediana, seguir por la Calle Obispo Codina y finalizar en la Catedral sobre las 13.30 horas.

Al respecto, Mazuelos ha explicado que antes del iniciar el trayecto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria realizará una recepción oficial al Santo Padre y luego se subirá al Papamóvil para ir a la Catedral. "Mucha gente podrá acercarse para ver al Papa", observó.

EL PRIMER ACTO EN GRAN CANARIA SERÁ EN ARGUINEGUÍN

Por su parte, antes de este acto, la visita del Papa en Gran Canaria comenzará a las 11.40 horas con un encuentro en el Muelle de Arguineguín con familias y entidades que ayudan a los inmigrantes que llegan de manera irregular a la islas.

Aquí, el obispo auxiliar, Cristóbal Déniz, ha resaltado el "fuerte valor simbólico y evangélico" que tiene esta reunión para el Obispado, ya que "pone de relieve la realidad de la inmigración, el sufrimiento y la esperanza".

"Este gesto --continuó-- refleja una sociedad y una Iglesia cercana y comprometida con las personas más vulnerables y que permitirá al Papa conocer de primera mano testimonios de personas migrantes y de realidades de acogida".

Por ello, en la parte final del encuentro en el Muelle de Arguineguín se va a realizar una ofrenda floral al mar, "simbolizando la unión entre los pueblos".

YA HAY 36.700 INSCRITOS PARA EL ESTADIO DE GRAN CANARIA

Mientras, el último acto del Papa en la isla será a las 18.30 horas con la celebración de una Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria a la que ya hay unas 36.700 personas inscritas para asistir con una media de 2.000 inscripciones diarias.

En relación a la celebración central en la zona de Siete Palmas, habrá tres espacios habilitados en el Estadio de Gran Canaria, en el Gran Canaria Arena y en el anexo del estadio, estos dos últimos con pantalla.

Con todo, los recintos se abrirán aproximadamente a partir de las 14.00 horas permitiendo una entrada escalonada y se ofrecerá un espacio de animación musical previo a la llegada del Santo Padre.

AGENDA COMPLETA DEL PAPA EN CANARIAS

El Papa desarrollará una intensa agenda en Canarias los días jueves, 11 de junio, en Gran Canaria y viernes día 12 en Tenerife con actos centrados especialmente en la atención a los migrantes, encuentros pastorales y celebraciones litúrgicas.

En concreto, el Pontífice partirá a las 08.30 horas del jueves desde el Aeropuerto de Barcelona-El Prat con destino a Gran Canaria, estimándose su llegada a la base aérea de Gando sobre las 10.50 horas.

Desde ahí se trasladará a las 11.40 horas hasta el Muelle de Arguineguín, en el sur de la isla, donde mantendrá un encuentro con entidades y personas implicadas en la acogida de inmigrantes llegados en pateras o cayucos y pronunciará un discurso.

Posteriormente, alrededor de las 13.30 horas, se reunirá en la Catedral de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en un acto en el que también intervendrá con un discurso.

El último acto del Papa en la isla será a las 18.30 horas con la celebración de una Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria, donde el León XIV pronunciará la homilía.

TRASLADO A TENERIFE

Ya viernes, día 12 de junio, el Santo Padre iniciará la jornada a las 08.30 horas con la salida en avión desde Gran Canaria hacia Tenerife, donde aterrizará a las 09.10 horas en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos.

A las 09.30 horas visitará a los migrantes del centro 'Las Raíces' y a las 10.10 horas participará en un encuentro con las realidades de integración de migrantes en la Plaza del Cristo de La Laguna, donde ofrecerá un discurso.

Luego, a las 12.15 horas celebrará la Santa Misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y a las 14.30 horas habrá una ceremonia de despedida en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos para partir a las 15.00 horas rumbo a Roma.