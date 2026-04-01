Levantan siete actas por acampadas y pernoctas ilegales en el espacio natural de La Caleta de Adeje (Tenerife)

Archivo - La Caleta de Adeje - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Medio Ambiente de Cabildo de Tenerife, en colaboración con agentes de la Policía Canaria y La Policía Local de Adeje, han levantado hasta siete actas de infracción por acampadas y pernoctas no autorizadas en el Sitio de Interés Científico de La Caleta.

Durante la actuación reciente, enmarcada en un servicio conjunto de prevención de acampadas ilegales, se han desmontado dos tiendas de campaña y se ha tramitado una citación administrativa, según ha informado el Cabildo tinerfeño a través de sus perfiles oficiales.

Recuerda el Cabildo que este espacio natural tinerfeño alberga una flora singular y constituye un enclave de "gran valor" para la nidificación de diversas especies de aves marinas, por lo que su protección es "fundamental". Así, se están realizando, y continuarán, actuaciones en los diferentes espacios naturales del sur de la isla.

La institución recuerda la importancia de respetar el entorno, no transitar fuera de los senderos habilitados, no acampar y no abandonar residuos, normas esenciales de su conservación.