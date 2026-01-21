Linares (CC) cree que Carlos Alonso sería un presidente "perfecto" de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife

Archivo - El secretario general insular de Coalición Canaria de Tenerife, Francisco Linares - COALICIÓN CANARIA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Coalición Canaria (CC) en Tenerife, Francisco Linares, ha dicho este miércoles que el expresidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, sería un presidente "perfecto" de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife "si se diera", si bien ha enmarcado su posible candidatura en un aspecto privado y no político.

En una entrevista concedida al programa 'A Buenas Horas con José Luis Martín' que se emite en plataformas digitales recogida por Europa Press ha dicho que el partido no entra en esas cuestiones pero no duda de que es una persona "capacitada" en gestión, trabajo, experiencia y formación.

Linares ha apuntado que todos los partidos políticos han tenido siempre una "relación exquisita" con la Cámara de Comercio, también con el actual presidente, Santiago Sesé, dejando claro que es un "órgano independiente, privado".

"Si al final se da que Carlos es el que considera la Cámara, que es la mejor persona que encabece un órgano tan importante, a nosotros nos parece perfecto, es más que un aliado para Coalición Canaria, un aliado para que Tenerife tenga al frente de un órgano como la Cámara una persona solvente, preparada, formada y con una capacidad de trabajo extraordinaria", ha destacado, dejando claro que en caso de ser elegido nuevo presidente, dejaría temporalmente la militancia en CC.

Sobre candidaturas para las próximas elecciones locales no ha obviado que la "candidata ideal" para el Cabildo de Tenerife "por solvencia, compromiso, ilusión y ganas", es la actual presidenta, Rosa Dávila, que ha hecho un "trabajo magnífico con un equipo que está funcionando perfectamente y con un pacto que está funcionando correctamente también". "No me he planteado ni siquiera plan B, C o D", ha agregado.

En el caso de Santa Cruz de Tenerife ha comentado que el actual alcalde, José Manuel Bermúdez, "es el mejor candidato que Coalición Canaria en Santa Cruz puede tener" si bien ha señalado que hay "escuchar su opinión", la de su familia y la del comité local pues CC es un "partido asambleario".

No obstante, ha dejado claro que su partido aún no está pensando en clave electoral porque sería un "egocentrismo" de la formación cuando hay que estar preocupados de los problemas que tienen los ciudadanos, empezando por la convención interna de este sábado.

"Nosotros tenemos unos 13.000 afiliados, por lo tanto, tenemos suficiente tropa para poder tirar de ella si necesitamos hacer cambios, buscar un plan B, C o D, pero francamente, no es un planteamiento en el que estamos ahora", ha comentado.