Linares: "CC Tenerife sigue creciendo porque está más vivo que nunca"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Coalición Canaria de Tenerife y único candidato a la reelección, Francisco Linares, ha afirmado que el partido nacionalista sigue creciendo en votos y militancia porque "el proyecto ilusiona y está más vivo que nunca".

Coalición Canaria Tenerife ha dado inicio en la tarde de hoy a su V Congreso Insular en el que se renovarán sus cargos directivos. Esta cita se celebrará hasta el domingo y, con motivo de las medidas sanitarias, se celebra de forma telemática. Contará con la participación de 300 compromisarios en representación de los comités locales de toda la isla.

El Congreso comenzó con la aprobación del informe de gestión del secretario general insular, Francisco Linares, y continuó después con la constitución e inicio del debate de la primera de las tres ponencias que se debatirán durante este fin de semana: 'El modelo de partido insular y local".

El debate continuará mañana sábado con otras dos ponencias: 'Una mejor isla para todos y todas' y 'Tenerife 2030: Una reflexión entre generaciones que comparten una visión sobre la isla', para concluir el domingo con las votaciones de enmiendas y elección del nuevo secretario general insular y secretario insular de Organización. Tan solo se ha presentado una candidatura liderada por Francisco Linares, acompañado de Rosa Dávila a la Secretaría Insular de Organización.

En su intervención para presentar su informe de gestión, Francisco Linares aseguró que "compromiso y trabajo" han sido las máximas en todo este tiempo para cumplir los objetivos marcados, por lo que inicia esta nueva andadura "con mucho ánimo y ganas de seguir trabajando".

"Un trabajo que ha tenido siempre el refrendo de los votos de los ciudadanos porque aunque se empeñen en decir que perdimos las elecciones, la realidad es que crecimos en votos y ganamos en las principales instituciones de la isla, como es el caso de Santa Cruz, La Laguna o el Cabildo de Tenerife. Muchos se unieron para sacarnos de las instituciones convencidos de que así acabarían con nosotros y, sin embargo, lo único que han conseguido es hacernos más fuertes", afirmó.

En este sentido, recordó que durante el último año el censo de afiliados ha crecido y con casi 600 afiliaciones nuevas se ha superado "con creces" los más de 12.000 afiliados en la organización insular.

Francisco Linares también destacó el trabajo de todos los cargos políticos nacionalistas, resaltando el trabajo de Ana Oramas en Madrid "luchando por los intereses de su tierra" y puso en valor la labor que han realizado muchos compañeros del equipo en cada una de sus responsabilidades, resaltando sus funciones y operatividad en favor del partido y los intereses de Tenerife.

Asimismo, hizo balance del "intenso" trabajo al frente a la Secretaría insular durante estos últimos cuatro años y destacó el compromiso y trabajo "riguroso" de toda la militancia y especialmente de los comités locales.

"La implicación y compromiso de los militantes, cargos orgánicos y cargos públicos es lo que ha permitido crecer y fortalecer la organización y demostrar a toda la sociedad que somos un partido con proyecto para la isla, conocimiento y experiencia para gestionar y una enorme capacidad de trabajo que es lo que necesita Tenerife para remontar la complicada situación que vive la isla", dijo.

"FUERZA Y COMPROMISO".

Por su parte, el secretario general nacional de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, destacó la "fuerza y compromiso" de la organización nacionalista, que "ha respondido a los ataques y el deseo de fuerzas políticas de hacer desaparecer a CC redoblando su trabajo y su compromiso con la sociedad de Tenerife y de Canarias".

"Nosotros sí tenemos proyecto, sí tenemos ideas, sí tenemos una hoja de ruta para todas y cada una de las islas porque no nos mueve ni el odio ni el rencor, sino el deseo de un futuro mejor para Canarias. Por ello, frente a aquellos que decían que íbamos a desintegrarnos fuera de las instituciones, lo que arroja la realidad es que hoy estamos más fuertes, más comprometidos con nuestra organización y más unidos que nunca", manifestó.

Esta jornada inaugural del V Congreso conto también con la participación del José Manuel Bermúdez, secretario local de CC en Santa Cruz, y de José Alberto Domínguez, secretario local de La Laguna; Jacobo Iván Pérez, coordinador del sur; Gustavo Pérez, coordinador del Valle de Güímar; Mariano Pérez, en representación de los comités locales del norte de la isla; Berto González, en representación de la Isla Baja, y Verónica Meseguer, secretaria insular de Jóvenes.

Así, Bermúdez dijo que este Congreso de Coalición "no es un Congreso más, ya que, además de las ponencias y los debates, debe ser un motor de cambio e impulso para nuestro proyecto político" y sentenció que los partidos que no cambian con la sociedad "están destinados al fracaso y, finalmente, a la irrelevancia, y eso no lo podemos permitir. Los hombres y mujeres de CC no pueden dejar de lado su responsabilidad con esta tierra", apostilló.

El también alcalde de la capital tinerfeña no dejó pasar la oportunidad de recordar que fue con Coalición al frente del Gobierno cuando Canarias "fue reconocida como región ultraperiférica en el Tratado de Amsterdam", para resaltar que fueron los nacionalistas los que impulsaron la reforma del REF y los que conseguieron "las mayores inversiones estatales en este país".