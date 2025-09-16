Linares ve "buena predisposición" a cerrar una "gran alianza" electoral entre CC y Primero Canarias

Archivo - El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Coalición Canaria en Tenerife (CC), Francisco Linares, ha admitido este martes que hay "buena predisposición" para cerrar una "gran alianza" electoral entre su partido y Primero Canarias.

"No escondo que nos hemos ido sentando porque tenemos muchas cosas en común", ha afirmado en una entrevista en el programa 'A Buenas horas con José Luis Martín' y recogida por Europa Press en el que tilda de "interesante" el movimiento surgido en Gran Canaria bajo el liderazgo del alcalde Gáldar, Teodoro Sosa.

En esa línea ha indicado que CC es un partido "muy afín" a la ideología que predican los alcaldes grancanarios y aunque "no hay nada cerrado" sí que se abre una "posibilidad" para suscribir acuerdos electorales de cara a 2027.

Linares ha apuntado que la irrupción de Primero Canarias en la unidad del nacionalismo en Canarias va en línea de "la unidad del nacionalismo en Canarias" que defiende CC y ha insistido en que los contactos entre las partes son continuos.

"Sin cerrar nada, creo que hay una posibilidad, que a mí por lo menos me entusiasma mucho, de llegar a un buen acuerdo y llegar con una marca unida, o por lo menos con un acuerdo electoral, de que vayamos caminando despacio, pero sin pausa, por esa unión del nacionalismo canario, que me parece que para Canarias sería fundamental", ha indicado.

Sobre su futuro político, ha dejado claro que aspira a repetir candidatura a la Alcaldía de La Orotava y formar parte de la lista electoral al Parlamento para mantener su acta de diputado, a la espera, eso sí, de la decisión final de su partido.

"Una cosa es la predisposición que las personas tienen, y otra cosa es la aceptación que los órganos del partido tienen", ha comentado.

Cuestionado por la reelección de Rosa Dávila como candidata al Cabildo de Tenerife cree que es la "mejor candidata" porque "está haciendo un trabajo magnífico" por lo que le muestra su apoyo "sin fisura alguna".

"Además se lo ha ganado con su trabajo, su rigurosidad y su profesionalidad, ejerciendo de presidenta en las cosas buenas y en las malas y tomando decisiones valientes", ha indicado.