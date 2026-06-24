Llega un cayuco con 119 migrantes a El Hierro

Archivo - Varias personas salen de un cayuco, en el muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). Un cayuco con 73 hombres llegó al mediodía al muelle de La Restinga, en El Hierro. Fueron atendidos por C - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 24 (EUROPA PRESS)

Un cayuco con 119 migrantes a bordo --112 hombres y siete mujeres de origen subsahariano-- llegó en la tarde de este martes al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro.

La embarcación fue avistada pasadas las 17.00 horas y a su encuentro partió la Salvamar Navia, que la escoltó hasta puerto en condiciones de seguridad, donde los migrantes fueron atendidos por el habitual dispositivo sanitario del SUC y Cruz Roja.