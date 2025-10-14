Llega un cayuco con 230 migrantes a bordo a El Hierro

Archivo - Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 14 (EUROPA PRESS)

Un cayuco con unos 230 migrantes a bordo --entre ellos 16 mujeres-- ha llegado este martes al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, confirman fuentes de Salvamento Marítimo y CGT a Europa Press.

La embarcación fue detectada a algo más de 17 kilómetros de la 'isla del meridiano' por el SIVE de la Guardia Civil y a su encuentro partió la Salvamar Navia, que la interceptó y la acompañó en condiciones de seguridad hasta su entrada a puerto.

La mejoría del estado de la mar ha propiciado que en dos días hayan llegado dos cayuco a Tenerife y El Hierro con casi 450 personas a bordo.