Llega un cayuco con 33 migrantes al sur de Tenerife

Cayuco avistado al sur de Los Cristianos - SALVAMENTO MARÍTIMO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un cayuco con 33 migrantes de origen subsahariano --26 varones, tres mujeres y cuatro menores-- ha llegado en la mañana de este lunes al puerto de Los Cristianos (Tenerife), detallan a Europa Press fuentes de Salvamento Marítimo.

El organismo recibió la alerta a través de la sala del 112 pasadas las 07.30 horas, advirtiendo de que una embarcación navegaba a unos 400 metros del litoral, a la altura de Costa del Silencio.

Así, se activó a la Salvamar Alpheratz que acompañó al cayuco en condiciones de seguridad hasta su entrada a puerto, donde los migrantes han sido atendidos por efectivos del SUC y Cruz Roja.