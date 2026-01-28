Llega un cayuco por sus propios medios a El Hierro con 95 migrantes

Archivo - Varios migrantes son ayudados al llegar al Puerto de La Restinga - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un cayuco con 95 migrantes a bordo llegó en la noche de este martes al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, informan desde el 112 Canarias.

Los migrantes fueron atendidos a pie de muelle por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Cruz Roja, que constató su buen estado de salud en general salvo cuatro personas, que fueron derivadas al hospital de la isla.