Archivo - La salvamar 'Adhara' remolca un cayuco en el que viajaban 86 personas migrantes al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro- SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 27 (EUROPA PRESS)

El cayuco auxiliado este mediodía con varios migrantes fallecidos a bordo ha llegado sobre las 19.00 horas a La Restinga remolcado por la Salvamar Navia. La embarcación irregular contaba además con uno de los migrantes supervivientes que decidió continuar a bordo, y el resto (84) desembarcó a lo largo de este viernes en la isla.

La alerta fue dada en torno a las 06.24 horas de este viernes, cuando se localizó a la embarcación, con varias personas heridas de gravedad y fallecidos, a más de 70 kilómetros de El Hierro, por lo que fue remolcada por la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil, según informó a lo largo de la jornada Salvamento Marítimo a los medios.

Durante el rescate, que se ha descrito como "complicado" por las fuentes, con olas de hasta dos metros de altura, fueron evacuadas en helicóptero a 6 personas graves, 5 varones y 1 mujer, trasladadas al aeropuerto de la isla para recibir atención sanitaria urgente, además de un Guardia Civil que sufrió una caída durante la operación.

En paralelo, la Salvamar Navia rescató al resto de personas supervivientes a bordo de la embarcación, 84, entre ellas 3 mujeres y 1 menor, que han sido desembarcadas en el puerto de La Restinga.

UNA "AUTÉNTICA TRAGEDIA"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado este viernes que al Ejecutivo regional se le califique de "tremendista" y "alarmista" ante la presión migratoria en El Hierro tras la "auténtica tragedia" sucedida a lo largo de la jornada con un cayuco que ya ha arribado a la isla con varios fallecidos a bordo.

"No sabemos aún el número exacto de fallecidos. Se ha producido la evacuación de cinco migrantes en estado de gravedad. También la de un Guardia Civil que, después de muchas horas de trabajo y, con ese ímpetu de ayudar, cayó al mar y tuvo un golpe. Llevamos tiempo diciéndolo...¿qué tiene que ocurrir?", ha señalado ante los medios.

"Cuando oyes que se está bajo control --ha continuado el presidente regional-- cuando oyes que somos unos tremendistas, y qué necesidad hay de activar el PLATECA, así como de que venga la UME a dar soporte sanitario, que llevamos semanas pidiéndolo, lo que te invade es la tristeza y la impotencia de decir que no sabemos que más tiene que pasar para que se atienda a los canarios y a los herreños, para que se nos haga caso".

El presidente de Canarias ha reivindicado la importancia "de que se atienda bien y de manera humanitaria" a los migrantes , al tiempo que los "canarios no tengamos que soportar en solitario toda esta presión".