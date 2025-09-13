Llega a La Restinga (El Hierro) un cayuco con 64 migrantes a bordo

Archivo - Cayuco localizado en aguas de El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 13 (EUROPA PRESS)

Un cayuco ha arribado en la mañana de este sábado al puerto de La Restinga, en El Hierro, con un total de 64 migrantes a bordo, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes) 112.

El dispositivo sanitario presente en la zona, del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, asistió a los migrantes. Dos de ellos precisaron de traslados a centros hospitalarios.

En concreto, uno de los afectados presentó deshidratación severa, por lo que fue evacuado en estado crítico en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife.